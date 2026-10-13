Невесте 96 лет, жениху — 18: обстоятельства свадьбы поразили Сеть

Старшая женщина / © pixabay.com

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В Мексике 96-летняя женщина вышла замуж за 18-летнего мужчину. Разница в возрасте между невестами составляет 78 лет. Этот брак называют рекордным среди зарегистрированных в стране в 2025 году.

Об этом сообщает Daily Mirror.

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Пара из мексиканского штата Кинтана-Роо попала в официальную статистику браков Национального института статистики и географии Мексики (INEGI). В то же время подробности знакомства невест и церемонии не разглашают, поскольку реестр содержит только официальные данные.

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Какие еще браки с большой разницей в возрасте зарегистрировали в Мексике

Еще один брак с почти такой же разницей в возрасте зарегистрировали в городе Морелия, штат Мичоакан. Невесте было 96 лет, а жениху — 19. Разница между ними составляла 77 лет.

Третье место заняла пара из города Шикотенкатль, штат Тамаулипас, где ситуация была противоположной: 90-летний мужчина женился на 18-летней девушке. Разница в возрасте между ними составила 72 года.

По данным издания, в 2025 году в штате Кинтана-Роо регистрировали браки почти втрое чаще, чем в столице страны — Мехико. В то же время более высокая частота заключения браков не обязательно означает, что их общее количество было больше.

Как меняется возраст женитьбы

Несмотря на необычную разницу в возрасте между невестами, общая тенденция в Мексике свидетельствует о том, что люди женятся позже. По приведенным в публикации данным, за последнее десятилетие средний возраст вступления в брак как для женщин, так и для мужчин вырос на 4,1 года.

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В 2025 году в стране зарегистрировали 491640 браков.

В то же время отношение к отношениям с большой разницей в возрасте может быть достаточно снисходительным. Опрос, проведенный в июле среди 2000 взрослых, показал, что 71% респондентов считают значительную разницу в возрасте приемлемой, если партнеры имеют совместные взгляды на зрелость и жизненные цели.

Большинство опрошенных не возражали против разницы в возрасте от 10 до 20 лет. Кроме того, каждый пятый заявил, что предпочел бы партнера постарше. Среди женщин такой ответ дали 32%, среди мужчин — 8%.

Мужчины чаще выражали желание встречаться с младшими партнершами: этот вариант избрали 33% опрошенных мужчин.

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«Отношения могут быть сложнее, чем кажется на первый взгляд, а люди нередко полагаются на стереотипы, пока не сталкиваются с конкретными жизненными ситуациями», — отметил специалист Ли Мейсон, комментируя результаты исследования.

Напомним, известная украинская блоггерша лишилась старой фамилии мужчины-"афериста» и раскрыла новую.

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