Канада ввела санкції проти "Газпрому" та "Роснефти": деталі

Ті, хто сприяє російській агресії, будуть притягнуті до відповідальності.

У відповідь на агресію проти України Канада розширила санкції проти Росії. Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ.

“Підтримка Канадою України та її народу - непохитна. На кожен акт агресії, вчинений очільниками Росії, ми відповідатимемо заходами, покликаними ослабити їх спроможність вести війну. Оскільки страшні події в Україні продовжують розвиватися на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше”, - сказала Жолі.

Вона наголосила, що ті, хто сприяє російській агресії, будуть притягнуті до відповідальності.

Нові канадські санкції поширюватимуться на “Роснефть” і “Газпром” та їх 10 керівників, які досі не підпадали під дію обмежувальних заходів.

“Канада вживає ці кроки разом із міжнародними партнерами та союзниками у солідарності з урядом та народом України. Така координація демонструє широку міжнародну підтримку України та її народу. Консультації із партнерами стосовно впровадження подальших санкцій триватимуть, якщо Росія продовжить свою агресію проти України”, - уточнили у канадському МЗС.

Санкції набудуть чинності протягом кількох наступних днів. Усі кошти та майно підсанкційних фізичних та юридичних осіб на території Канади заморожуються, а канадцям забороняється проводити із ними будь-які фінансові транзакції.

З часу незаконної анексії Росією Криму, Канада вже наклала санкції на понад 850 фізичних та юридичних осіб. Цього тижня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір повністю відмовитися від імпорту сирої нафти з Росії.