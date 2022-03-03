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Канада ввела санкції проти "Газпрому" та "Роснефти": деталі

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Канада ввела санкції проти "Газпрому" та "Роснефти": деталі

pixabay.com

Ті, хто сприяє російській агресії, будуть притягнуті до відповідальності.

У відповідь на агресію проти України Канада розширила санкції проти Росії. Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, - пише Укрінформ. 

“Підтримка Канадою України та її народу - непохитна. На кожен акт агресії, вчинений очільниками Росії, ми відповідатимемо заходами, покликаними ослабити їх спроможність вести війну. Оскільки страшні події в Україні продовжують розвиватися на наших очах, очевидно, що необхідно робити більше”, - сказала Жолі.

Вона наголосила, що ті, хто сприяє російській агресії, будуть притягнуті до відповідальності.

Нові канадські санкції поширюватимуться на “Роснефть” і “Газпром” та їх 10 керівників, які досі не підпадали під дію обмежувальних заходів. 

“Канада вживає ці кроки разом із міжнародними партнерами та союзниками у солідарності з урядом та народом України. Така координація демонструє широку міжнародну підтримку України та її народу. Консультації із партнерами стосовно впровадження подальших санкцій триватимуть, якщо Росія продовжить свою агресію проти України”, - уточнили у канадському МЗС.

Санкції набудуть чинності протягом кількох наступних днів. Усі кошти та майно підсанкційних фізичних та юридичних осіб на території Канади заморожуються, а канадцям забороняється проводити із ними будь-які фінансові транзакції.

З часу незаконної анексії Росією Криму, Канада вже наклала санкції на понад 850 фізичних та юридичних осіб. Цього тижня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір повністю відмовитися від імпорту сирої нафти з Росії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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