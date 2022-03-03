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Канада ввела санкции против "Газпрома" и "Роснефти": детали

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Канада ввела санкции против "Газпрома" и "Роснефти": детали

pixabay.com

Те, кто способствует российской агрессии, будут привлечены к ответственности.

В ответ на агрессию против Украины Канада расширила санкции против России. Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

“Поддержка Канадой Украины и ее народа – непоколебима. На каждый акт агрессии, совершенный главами России, мы будем отвечать мерам, призванным ослабить их способность вести войну. Поскольку страшные события в Украине продолжают развиваться на наших глазах, очевидно, что нужно делать больше”, — сказала Жоли.

Она подчеркнула, что те, кто способствует российской агрессии, будут привлечены к ответственности.

Новые канадские санкции будут распространяться на Роснефть и Газпром и их 10 руководителей, которые до сих пор не подпадали под действие ограничительных мер.

“Канада предпринимает эти шаги вместе с международными партнерами и союзниками в солидарности с правительством и народом Украины. Такая координация показывает широкую международную поддержку Украины и ее народа. Консультации с партнерами по внедрению дальнейших санкций будут продолжены, если Россия продолжит свою агрессию против Украины”, — уточнили в канадском МИД.

Санкции вступят в силу в течение следующих нескольких дней. Все средства и имущество подсанкционных физических и юридических лиц на территории Канады замораживаются, а канадцам запрещается проводить с ними какие-либо финансовые транзакции.

Со времени незаконной аннексии Россией Крыма Канада уже наложила санкции более чем на 850 физических и юридических лиц. На этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении полностью отказаться от импорта сырой нефти из России.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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