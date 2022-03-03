Канада ввела санкции против "Газпрома" и "Роснефти": детали

Те, кто способствует российской агрессии, будут привлечены к ответственности.

В ответ на агрессию против Украины Канада расширила санкции против России. Об этом объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.

“Поддержка Канадой Украины и ее народа – непоколебима. На каждый акт агрессии, совершенный главами России, мы будем отвечать мерам, призванным ослабить их способность вести войну. Поскольку страшные события в Украине продолжают развиваться на наших глазах, очевидно, что нужно делать больше”, — сказала Жоли.

Она подчеркнула, что те, кто способствует российской агрессии, будут привлечены к ответственности.

Новые канадские санкции будут распространяться на Роснефть и Газпром и их 10 руководителей, которые до сих пор не подпадали под действие ограничительных мер.

“Канада предпринимает эти шаги вместе с международными партнерами и союзниками в солидарности с правительством и народом Украины. Такая координация показывает широкую международную поддержку Украины и ее народа. Консультации с партнерами по внедрению дальнейших санкций будут продолжены, если Россия продолжит свою агрессию против Украины”, — уточнили в канадском МИД.

Санкции вступят в силу в течение следующих нескольких дней. Все средства и имущество подсанкционных физических и юридических лиц на территории Канады замораживаются, а канадцам запрещается проводить с ними какие-либо финансовые транзакции.

Со времени незаконной аннексии Россией Крыма Канада уже наложила санкции более чем на 850 физических и юридических лиц. На этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении полностью отказаться от импорта сырой нефти из России.