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Як вижити у місті під обстрілами: поради від поліції

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Як вижити у місті під обстрілами: поради від поліції

Associated Press

У поліції розповіли, як організувати укриття вдома.

В Національній поліції України розповіли, як і де можна сховатися при обстрілах міста. Також вони пояснили, у яких місцях перебувати небезпечно.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Основні моменти, які важливо запам’ятати, щоб уберегти себе:

  • Останні поверхи житлових будинків – небезпечні та ненадійні у разі повітряної небезпеки.
  • Підвал (не бомбосховище!) – висока ймовірність опинитися під завалом. Особливо небезпечно, якщо у підвалі тільки один вихід.
  • З першого по третій поверхи житлових будинків – небезпечні у разі ураження кулями, снарядами та осколками у разі вуличних

 Сирени:

  •  Сирена переривиста означає "Увага всім!" Інформаційні канали радіо та телебачення передають актуальну інформацію.
  • Сирена безперервна означає повітряну небезпеку. Потрібно якомога швидше дістатися укриття.

Безпечне місце у квартирі:

  • Найбільш безпечно за двома стінками: перша стінка бере на себе удар, друга – захищає від уламків.
  •  Ванна кімната – якщо без газового котла.

Обов’язково:

  •  Всі двері зі склом зняти з петель і покласти на підлогу. Накрити все це цупкою тканиною або ковдрою.
  •  Вікна щільно закрити. Не залишати навіть в режимі провітрювання.
  • Після сповіщення про небезпеку: вимкніть світло, газ, воду, загасіть вогонь у печі. Якщо у вас газовий балон – від’єднайте його, спустіть тиск, покладіть лежачи в безпечне місце за кілька стінок від вашого сховища.

Якщо ховаєтесь в укриття – беріть з собою:

  • Запас їжі мінімум на 2 доби (бажано сухої їжі).
  •  Запас води – 3 літри на добу для однієї людини
  • Засоби зв’язку: мобільні телефони, павер-банки (все, що допоможе вам будь-яким чином викликати службу екстреної допомоги у разі необхідності).
  •  Ліхтарик.
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