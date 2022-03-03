У Парижі станцію метро перейменували на честь України (відео)

У Парижі станцію метро перейменували на честь України (відео)

Митці підтримали українців.

У Франції за підтримки руху Stand with Ukraine паризьку станцію метро Europe на третій лінії тимчасово перейменували на Europe-Ukraine.

Таку акцію влаштував колектив художників на знак солідарності з українським народом, пише УНН.

Україну підтримали митці з Польщі, Франції та Грузії.

Нагадаємо, Макрон у промові до французів звинуватив Кремль у брехні та прямо назвав Росію агресором.