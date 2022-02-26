Список корисних українських чатботів, які рятують життя

Список корисних українських чатботів, які рятують життя

Ці чатботи корисні і для цивільних, і для ЗСУ та загалом для боротьби в протистоянні з РФ.

Мінцифри України та кіберполіція опублікували список достовірних чатботів, корисних в умовах війни з Росією.

Чатботи від Мінцифри:

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@stop_russian_war_bot ­– передавайте дані щодо місць дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта. Вказані дані будуть негайно передані до Штабу Збройних Сил України. За вашими координатами негайно завдадуть удару по супротивнику.

@ukraine_avanger_bot – спеціальний бот кіберполіції для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

@safe_space_ua_bot – показує найближчі укриття (поки що лише в Києві).

Чатботи від кіберполіції:

https://t.me/stopdrugsbot – сюди надсилають виявлені ресурси для їхньої перевірки та подальшого блокування.

https://t.me/stoprussiachannel – з’явитимуться дані про диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції, як це зробити.

За допомогою цих ботів можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ. Користувачам чатботівбудуть надіслані детальні інструкції щодо блокування кожного із сервісів.