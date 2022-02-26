Список полезных украинских чатботов, спасающих жизнь

Эти чаты полезны и для гражданских, и для ВСУ и вообще для борьбы в противостоянии с РФ.

Минцифры Украины и киберполиция опубликовали список достоверных чатботов, полезных в условиях войны с Россией.

Чатботы от Минцифры:

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@stop_russian_war_bot – передавайте данные о местах дислокации, передвижения, объемах военной техники и личном составе оккупанта. Указанные данные будут немедленно переданы в Штаб Вооруженных Сил Украины. По вашим координатам немедленно нанесут удар по противнику.

@ukraine_avanger_bot – специальный бот киберполиции для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

@safe_space_ua_bot – показывает ближайшие укрытия (пока только в Киеве).

Чатботы от киберполиции:

https://t.me/stopdrugsbot – сюда посылают обнаруженные ресурсы для их проверки и последующей блокировки.

https://t.me/stoprussiachannel – появятся данные о диверсионных ресурсах для блокировки и подробные инструкции, как это сделать.

С помощью этих ботов можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профили, распространяющие дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ. Пользователям чата будут направлены подробные инструкции по блокировке каждого из сервисов.