Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"10 тисяч – цілком допустима цифра": журналіст Bellingcat про втрати РФ в Україні

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"10 тисяч – цілком допустима цифра": журналіст Bellingcat про втрати РФ в Україні

Getty Images

Одне джерело серед російських найманців повідомило, що не може бути 498 загиблих, сказав Грозєв.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що цілком можливо, що за час вторгнення Росії до України загинули 10 тис. військових держави-агресорки, а не 498, як про це заявляють у самій РФ.

Про це Грозєв розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"В Росії сказали про 498 загиблих. Але якщо ви уважно прочитаєте, то зрозумієте, що йдеться саме про інформацію з Міноборони РФ. А це ж комплексна війна, там не тільки Міноборони РФ бере участь, а також Росгвардія, батальйони так званих "ЛДНР", ­– пояснив журналіст.

"Сьогодні одне джерело серед російських найманців повідомило, що не може бути 498 (загиблих – ред.) людей. Там більше, вони кажуть ­– близько тисячі. Ну, якщо спиратися на те, як рахують в РФ, то зазвичай співвідношення близько 10:1, тому 10 тисяч ­– цілком допустим цифра", ­– розповів Грозєв.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

Корисні поради:

Наступна публікація