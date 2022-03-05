"10 тисяч – цілком допустима цифра": журналіст Bellingcat про втрати РФ в Україні

Одне джерело серед російських найманців повідомило, що не може бути 498 загиблих, сказав Грозєв.

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв заявив, що цілком можливо, що за час вторгнення Росії до України загинули 10 тис. військових держави-агресорки, а не 498, як про це заявляють у самій РФ.

Про це Грозєв розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

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"В Росії сказали про 498 загиблих. Але якщо ви уважно прочитаєте, то зрозумієте, що йдеться саме про інформацію з Міноборони РФ. А це ж комплексна війна, там не тільки Міноборони РФ бере участь, а також Росгвардія, батальйони так званих "ЛДНР", ­– пояснив журналіст.

"Сьогодні одне джерело серед російських найманців повідомило, що не може бути 498 (загиблих – ред.) людей. Там більше, вони кажуть ­– близько тисячі. Ну, якщо спиратися на те, як рахують в РФ, то зазвичай співвідношення близько 10:1, тому 10 тисяч ­– цілком допустим цифра", ­– розповів Грозєв.