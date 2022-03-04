Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад

Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад

Правоохоронці радять зберігати спокій та уважно оцінити ситуацію.

Декілька порад, якщо ви потрапили під завал будинку, опублікувала Патрульна поліція Києва.

Покличте на допомогу. Повідомте, де ви перебуваєте і що з вами сталося.

Спокійно чекайте, поки розберуть завал.

Фото: t.me/dsns_telegram/4246

Якщо вас ніхто не чує:

Спробуйте вивільнити руки та ноги.

Оцініть навколишню ситуацію, за можливістю обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.

Якщо невпевнені в своїх силах,терпляче кличте на допомогу.

Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубам, батареях опалення.

Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.

Звільнившись, огляньте себе, за можливістю надайте собі першу медичну допомогу.

У разі не можливості покинути будівлю, потрібно подати сигнал будь-якими способами.

В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.

Якщо потрібна допомога — телефонуйте на лінію 102.

Про те, що робити у разі радіаційної аварії - у нашому матеріалі.