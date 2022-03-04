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Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад

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Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад

Associated Press

Правоохоронці радять зберігати спокій та уважно оцінити ситуацію.

Декілька порад, якщо ви потрапили під завал будинку, опублікувала Патрульна поліція Києва.

  •  Покличте на допомогу. Повідомте, де ви перебуваєте і що з вами сталося.
  • Спокійно чекайте, поки розберуть завал.
Фото: t.me/dsns_telegram/4246 / ©
Фото: t.me/dsns_telegram/4246

Якщо вас ніхто не чує:

  • Спробуйте вивільнити руки та ноги.
  • Оцініть навколишню ситуацію, за можливістю обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається.
  • Якщо невпевнені в своїх силах,терпляче кличте на допомогу.
  • Якщо є можливість, скористайтеся телефоном, стукайте по трубам, батареях опалення.
  • Якщо ніхто не чує, спробуйте розбирати завал.
  • Звільнившись, огляньте себе, за можливістю надайте собі першу медичну допомогу.
  • У разі не можливості покинути будівлю, потрібно подати сигнал будь-якими способами.
  • В очікуванні допомоги намагайтесь уникнути переохолодження.
  • Якщо потрібна допомога — телефонуйте на лінію 102.

Про те, що робити у разі радіаційної аварії - у нашому матеріалі.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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