Як вберегти свою та сусідську квартири від мародерів? / УНІАН

Як діяти, щоб вберегти себе від мародерів: поради поліції та Центру протидії дезінформації

Як діяти, щоб вберегти себе від мародерів: поради поліції та Центру протидії дезінформації

Сьогодні люди втікають від обстрілів та залишають свої домівки без захисту. В такі часи з’являється чимало мародерів та злодіїв, які прагнуть наживи. ТСН.ua розповідає, що робити, щоб вберегти своє майно.

Як розповів речник поліції Бахмута Павло Дяченко для “Вільного радіо”, щоб вберегтися від мародерів, необхідно запам’ятати кілька простих рекомендацій:

навіть якщо ви лише ховаєтесь від обстрілів у тимчасовому укритті, обов’язково надійно замикайте двері та вікна;

якщо ви стали свідком чогось підозрілого (якісь позначки на дверях або чужі люди, які несуть велику кількість цінних речей, техніки), відразу повідомляйте правоохоронців;

якщо ви виїжджаєте в інші регіони країни, попросіть сусідів чи знайомих, щоб ті час від часу перевіряли помешкання;

також попросіть сусідів, щоб вони інколи витягували рекламу з дверей, так буде створено ефект присутності.

Павло Дяченко закликає: “Якщо ви виявили мародера, найкраще дзвонити у поліцію за номером 102 або на номер чергової частини вашого міста (для Києва: 0 800 50 02 02)”.

А в Центрі протидії дезінформації при РНБО України закликали всіх об’єднуватися для протидії мародерам. Тут розповіли, які “маячки” найчастіше залишають злодії, щоб відслідковувати, чи виїхали мешканці:

для домівок: в двері вставляють дрібні монети, "рекламні" візитки, а також клеять клейкий папір на замки;

для автомобілів: кладуть під "двірники" папір, а в щілину дверей шматки картону, також заклеюють клейкою стрічкою замки дверей, клеять наліпки на скло.

Також в Центрі закликають бути пильними не лише до своїх помешкань чи авто, а й робити добру справу і наглядати за сусідськими квартирами і автомобілями. Прибирайте всі підозрілі предмети.