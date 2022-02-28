Как уберечь свою и соседскую квартиры от мародеров? / УНИАН

Как действовать, чтобы уберечься от мародеров: советы полиции и Центра противодействия дезинформации

Как действовать, чтобы уберечься от мародеров: советы полиции и Центра противодействия дезинформации

Сегодня люди убегают от обстрелов и оставляют свои дома без защиты. В такие времена появляется немало мародеров и воров, стремящихся к наживе. ТСН.ua рассказывает, что делать, чтобы уберечь свое имущество.

Как рассказал спикер полиции Бахмута Павел Дяченко для "Вільного радіо", чтобы уберечься от мародеров, необходимо запомнить несколько простых рекомендаций:

даже если вы только скрываетесь от обстрелов во временном укрытии, обязательно надежно запирайте двери и окна;

если вы стали свидетелем чего-нибудь подозрительного (какие-то отметки на дверях или чужие люди, несущие большое количество ценных вещей, техники), сразу сообщайте правоохранителям;

если вы уезжаете в другие регионы страны, попросите соседей или знакомых, чтобы те время от времени проверяли жилье;

также попросите соседей, чтобы они иногда извлекали рекламу из дверей, так будет создан эффект присутствия.

Павел Дяченко призывает: "Если вы обнаружили мародера, лучше звонить в полицию по номеру 102 или на номер дежурной части вашего города (для Киева: 0 800 50 02 02 )".

А в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины призвали всех объединяться для противодействия мародерам. Здесь рассказали, какие "маячки" чаще всего оставляют воры, чтобы отслеживать, выехали ли жители:

для домов: в дверь вставляют мелкие монеты, "рекламные" визитки, а также клеят клейкую бумагу на замки;

для автомобилей: кладут под "дворники" бумагу, а в щель двери куски картона, также заклеивают клейкой лентой замки двери, клеят наклейки на стекло.

Также в Центре призывают быть бдительными не только к своим домам или автомобилю, но и делать доброе дело и присматривать за соседскими квартирами и автомобилями. Убирайте все подозрительные предметы.