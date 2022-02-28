Уже 7 миллионов украинцев покинули свои дома – представитель Британии в ООН

Уже 7 миллионов украинцев покинули свои дома – представитель Британии в ООН

В ООН обвиняют Россию в обстрелах мирного населения.

В ООН заявили, что нападение России на Украину может обернуться большой гуманитарной катастрофой.

Об этом сказала представительница Великобритании в ООН Барбара Вудворд.

Она подчеркнула, что Россия пересекает все возможные границы и обстреливает мирное население в Харькове, Киеве, Николаеве и других городах.

"Уже 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома", — заявила Вудворд.