Я чувствую нашу победу, — обращение мэра Чернигова Атрошенко

Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко 28 февраля. Он записал обращение на фоне обломков здания, которое разрушили российские оккупанты.

«Мы пережили еще одну ночь. Я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Да – они нас бомбят, но мы сплочены и готовы давать отпор. Я призываю всех присоединяться и оказывать помощь там, где вы можете быть полезны борьбе за Чернигов. Победа будет за нами», – заявил мэр Чернигова.

Атрошенко призвал горожан координировать усилия и помогать армии, территориальной обороне, медикам и друг другу.