Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Я чувствую нашу победу, — обращение мэра Чернигова Атрошенко

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Я чувствую нашу победу, — обращение мэра Чернигова Атрошенко

Associated Press

Чернигов держит оборону, город никто никому не сдаст.

Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко 28 февраля. Он записал обращение на фоне обломков здания, которое разрушили российские оккупанты.

«Мы пережили еще одну ночь. Я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Да – они нас бомбят, но мы сплочены и готовы давать отпор. Я призываю всех присоединяться и оказывать помощь там, где вы можете быть полезны борьбе за Чернигов. Победа будет за нами», – заявил мэр Чернигова.

Атрошенко призвал горожан координировать усилия и помогать армии, территориальной обороне, медикам и друг другу.

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация