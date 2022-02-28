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Я відчуваю нашу перемогу, - звернення мера Чернігова Атрошенка

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Я відчуваю нашу перемогу, - звернення мера Чернігова Атрошенка

Associated Press

Чернігів тримає оборону, місто ніхто нікому не здасть.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенка 28 лютого. Він записав звернення на фоні уламків будівлі, яку зруйнували російські окупанти.

«Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм хорошим настроєм. Так - вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх долучатися і надавати допомогу там, де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами», - заявив мер Чернігова.

Атрошенко закликав містян координувати зусилля і допомагати армії, територіальній обороні, медикам та один одному.

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