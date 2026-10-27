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Пропал украинец: связи с ним нет с 11 октября
Семья ищет 31-летнего украинца Никиту Левского, планировавшего ехать из Мюнхена в Прагу.
Семья разыскивает 31-летнего украинца Никиту Левского (Mykyta Levskyi), планировавшего поездку из немецкого Мюнхена в Прагу.
Об этом пишет ведение Czechia-online.
Связи с мужчиной нет от 11 октября 2026 года. Его мать и близкие просят помочь установить местонахождение Никиты.
Обращение о поиске опубликовал Артем Омельянченко в Facebook-сообществе «Чехия для украинцев».
В сообщении говорится, что 11 октября Никита должен был выехать на автобусе из Мюнхена в Прагу. Рейс отправился без него, однако мужчина планировал добраться до Чехии другим транспортом. С тех пор с ним нет связи.
Никита — гражданин Украины, проживает в Мюнхене. По словам автора обращения, мобильный телефон у мужчины остался дома, а при себе имел документы — загранпаспорт и ID-карту.
Приметы Никиты Левского
Возраст — 31 год.
Рост — примерно 175 сантиметров.
Телосложение — спортивное, сейчас заметно похудел.
Волосы — русые, длинные.
Глаза — серые.
На внутренней стороне левого запястья татуировка с санскритской надписью.
На правой руке — шрам от пореза.
В обращении также указана одежда, по которой мужчину можно узнать: синяя куртка с голубыми и оранжевыми вставками, джинсы. С собой у него был рюкзак.
Никита говорит на украинском, английском и русском языках.
Куда сообщить, если вы видели Никиту
Родные просят всех, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, сообщить информацию по телефону или в WhatsApp:
+380 50 913 28 36
Информацию о возможном местонахождении пропавшего можно передать полиции: в Чехии по номеру 158, в Германии — 110. В странах Европейского Союза действует единственный экстренный номер 112.
Основные контакты экстренных служб в Чехии, которыми можно воспользоваться, когда требуется помощь полиции:
Семья продолжает искать Никиту и просит распространять его приметы среди украинцев в Чехии и Германии, особенно среди тех, кто бывает в Мюнхене и Праге.
Ранее мы писали о том, что в марте в Чехии скрылся 20-летний украинец Николай Щербул. Последнее подтвержденное место его пребывания — город Пльзень. Последнее местонахождение Щербула было зафиксировано 5 марта 2026 года. С тех пор никаких сообщений или связи с парнем не было.