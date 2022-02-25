Як подолати тривогу під час війни: поради ДСНС

Підтримайте своїй близьких та рідних.

Для того, щоб підтримати тривожних людей під час війни, достатньо просто щиро говорити про те, що відчуваєте, проводити час разом і не знецінювати почуття.

Про це повідомили рятувальники ДСНС.

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"Ми не можем бути однаково тривожними! Через те, що всі люди різні і з різним досвідом. Але точно можемо доброзичливо ставитись до тих, хто відчуває більшу тривогу, ніж ми", - пояснили у ДСНС.

Нагадаємо, що допомогти військовим - здати кров - можна по всій країні. Центрі крові розташовані у всіх областях. Їх перелік та адреси можна подивитися тут.

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