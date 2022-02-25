Как преодолеть тревогу во время войны: советы ГСЧС

Поддержите близких и родных.

Для того, чтобы поддержать тревожных людей во время войны, достаточно просто откровенно говорить о том, что чувствуете, проводить время вместе и не обесценивать чувства.

Об этом сообщили спасатели ГСЧС.

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"Мы не можем быть одинаково тревожными! Из-за того, что все люди разные и с разным опытом. Но точно можем доброжелательно относиться к тем, кто испытывает большую тревогу, чем мы", — пояснили в ГСЧС.

Напомним, что помочь военным – сдать кровь – можно по всей стране. Центры крови расположены во всех областях. Их список и адреса можно посмотреть здесь.

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