Продукти для “тривожної валізи”: беріть те, що довго не псується

Певні продукти, які відрізняються тривалим терміном зберігання, довгий час не псуються, якщо залишаються герметично закритими. Саме їх можна брати з собою в “тривожну валізу” у разі надзвичайної ситуації. ТСН.ua рекомендує наступні продукти, які не псуються і мають довгий термін зберігання.
12 продуктів, які не псуються: сміливо беріть їх з собою в “тривожну валізу” в надзвичайній ситуації
- Консервований тунець — відрізняється стабільним і тривалим терміном зберігання (до трьох років).
- Енергетичні батончики — поживні, додають сил та енергії, а ще не пошкоджуються з часом. Вони можуть змінити свою структуру, якщо потраплять у вологе середовище, але на їхніх якостях це не позначиться.
- Овочеві супи швидкого приготування — їх навіть можна назвати чудовою альтернативою здорового харчування. А тому такий варіант точно потрібен в надзвичайній ситуації. Можуть зберігатися до 18 місяців.
- Супи швидкого приготування з локшиною — їх можна швидко приготувати (потрібна лише гаряча вода і 3 хвилини часу), а ще вони можуть мати різні смаки. Хоча на упаковках таких продуктів зазначають терміни придатності, зазвичай їх можна споживати навіть після закінчення цього періоду.
- Консервована кукурудза — ці консерви зберігаються досить довго і не втрачають своїх смакових якостей. А ще вони поживні та корисні для здоров’я.
- Цукор, сіль — звичайно, вони не псуються з часом. Єдине, про що потрібно пам’ятати: їх варто зберігати в герметичній упаковці і берегти від потрапляння вологи.
- Кава в стіках — має вигляд порошку, часто доповнюється сухим молоком та цукром. Її термін зберігання дуже довгий.
- Мед — існує думка, що цей продукт не має терміну зберігання. Це дійсно так, але стосується лише обробленого меду.
- Арахісове масло — в герметичній упаковці воно може зберігатися довгий час, адже відрізняється низьким вмістом вологи та високим вмістом олії.
- Сухе молоко — якщо його зберігати в прохолодному і сухому місці, воно може не псуватися до 10 років.
- Пшеничне цілісне печиво — має довгий термін зберігання завдяки жиру, що входить в його склад. Може бути альтернативою хлібо-булочним виробам.
- Енергетичні напої — коли води не вистачає, вони допомагають регідратації (запобігання зневоднення) та заповненню рідини в організмі. А ще довго не псуються.