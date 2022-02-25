Продукти для “тривожної валізи”: беріть те, що довго не псується

Певні продукти, які відрізняються тривалим терміном зберігання, довгий час не псуються, якщо залишаються герметично закритими. Саме їх можна брати з собою в “тривожну валізу” у разі надзвичайної ситуації. ТСН.ua рекомендує наступні продукти, які не псуються і мають довгий термін зберігання.