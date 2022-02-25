"Люди вмирають": Дуда назвав бомбардування Києва "актом терору"

Дуда засуджує агресію Москви.

Ситуація в українській столиці Києві, яку від світанку 25 лютого атакує російська армія, дуже складна.

По це на своїй сторінці у Твіттері написав польський президент Анджей Дуда.

"Вранці росіяни почали бомбардувати місто. Дрони скидають бомби на житлові будинки. Люди вмирають. Це очевидний акт терору, спрямований на те, щоб зламати бойовий дух, але є велика рішучість захистити столицю", - написав він.

Нагадаємо, на світанку 25 лютого в Дарницькому районі столиці пролунали два потужні вибухи. Уламки ракети, яку збив Українська ППО, потрапили в житлову багатоповерхівку, після чого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали щонайменше три людини.