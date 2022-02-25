Українські військові контролюють повітряний простір на Буковині - ОДА

Ворожа загроза є, але українські військові контролюють небо над Чернівецькою областю.

Станом на ранок 25 лютого існує ворожа загроза у повітряному просторі, зокрема і в Чернівецькій області, але повітряні сили України патрулюють небо і на Буховині.

Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час сьогоднішнього брифінгу.

Також він розповів, що у Чернівецькій області на місці трьох райдержадміністрацій - Вижницької, Чернівецької та Дністровської створено військові адміністрації.

"В межах кожного району виникають доцільності організувати терміново і оперативно ті або інші заходи. Рішення про впровадження таких заходів приймають керівники району, територіальної оборони, це є голови районних військових адміністрацій", - сказав він.