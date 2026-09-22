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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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22
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Ворожий дрон залетів у повітряний простір Буковини: що відомо

У Чернівецькій області сили ППО знищили ворожий безпілотник, який порушив повітряний простір регіону.

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У Чернівецькій області ліквідували ворожий безпілотник, який порушив повітряний простір регіону.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

За його словами, безпілотник було знищено силами протиповітряної оборони.

На місці падіння уламків працюють усі профільні служби.

Інформації про постраждалих або можливі пошкодження наразі не повідомляли.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Нагадаємо, що раніше у Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео

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