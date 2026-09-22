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Ворожий дрон залетів у повітряний простір Буковини: що відомо
У Чернівецькій області сили ППО знищили ворожий безпілотник, який порушив повітряний простір регіону.
У Чернівецькій області ліквідували ворожий безпілотник, який порушив повітряний простір регіону.
Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.
За його словами, безпілотник було знищено силами протиповітряної оборони.
На місці падіння уламків працюють усі профільні служби.
Інформації про постраждалих або можливі пошкодження наразі не повідомляли.
Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки прямувати до укриттів.
Нагадаємо, що раніше у Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео