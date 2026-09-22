Ворожий дрон залетів у повітряний простір Буковини: що відомо

Дрон / © tsn.ua

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У Чернівецькій області ліквідували ворожий безпілотник, який порушив повітряний простір регіону.

Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

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За його словами, безпілотник було знищено силами протиповітряної оборони.

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На місці падіння уламків працюють усі профільні служби.

Інформації про постраждалих або можливі пошкодження наразі не повідомляли.

Жителів області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки прямувати до укриттів.

Нагадаємо, що раніше у Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео

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