У США в морі неподалік від авіабази знайшли дрон-копію "Шахеда" (фото)

Знайдений неподалік авіабази ВПС США дрон, схожий на «Шахед-136» / © Hot Spots Charters

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У США біля узбережжя Флориди група рибалок замість звичайної здобичі виловила з водойми загадковий безпілотник. Знахідка може бути американською копією іранського ударного дрона «Шахед», яка раніше зникла під час випробувань неподалік авіабази американських Військово-повітряних сил.

Про це повідомляє CNN.

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Незвичайний улов чекав на групу рибалок, які 19 вересня вирушили в море на орендованому човні. Замість звичної риби вони виявили американський військовий дрон, який, імовірно, є копією іранського «Шахеда-136».

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Компанія Hot Spots Charters, що організовує риболовні поїздки в районі Пенсаколи, розповіла про знахідку у Facebook. Там також опублікували фото дрона разом із традиційним уловом.

«Чудові 6 годин сьогодні з цією командою! Якщо хтось шукає свій дрон, телефонуйте в Hot Spots!» — написав капітан човна Даніель Арсено.

На іншому знімку видно, що безпілотник фактично зайняв усю носову частину рибальського судна.

Знайдений неподалік авіабази ВПС США дрон, схожий на «Шахед-136» / © Hot Spots Charters

За даними видання The War Zone, незвичайну знахідку виявили неподалік американської авіабази Еглін. На її території дислокується 96-те випробувальне авіакрило ВПС США.

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Представник авіабази підтвердив, що один із безпілотників, які перебували на її обліку, зник. Водночас він не повідомив, про яку саме модель йдеться.

«Я можу підтвердити, що ми проводили випробування, і випробувальний зразок впав», — сказав представник виданню TWZ.

Знайдений неподалік авіабази ВПС США дрон, схожий на «Шахед-136» / © Hot Spots Charters

Арсено розповів CNN, що натрапив на безпілотник випадково. За його словами, спочатку екіпаж просто помітив невідомий об’єкт, який плавав у воді.

«Пливли вздовж узбережжя у відкритому морі й побачили, що він плаває», — сказав капітан човна.

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Зовнішній вигляд знайденого апарата, ймовірно, відповідає моделі FLM 136 — американській копії іранського «Шахеда-136».

На оприлюднених Hot Spots Charters фото можна побачити пошкодження дрона: у нього немає носової частини, а також гвинта в задній частині.

Згодом представники компанії повідомили, що за безпілотником приїхали люди.

«Чорні позашляховики приїхали й забрали свій дрон, усе добре!» — написала компанія у Facebook.

Нагадаємо, у березні 2026 року повідомлялося, що США вперше застосували проти Ірану нові далекобійні ударні дрони LUCAS, схожі на іранські «Шахед-136». Апарати мають супутниковий зв’язок, що дозволяє керувати ними в реальному часі, обходити ППО та значно ускладнює перехоплення. Проєкт LUCAS орієнтований на низьку вартість (близько 35 тис. дол. за одиницю) і виснаження протиповітряної оборони противника.

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