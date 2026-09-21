Мрію спіткало випробування: що подружжя виявило у старій хаті (фото)

Будинок

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Молода пара з Києва вирішила залишити міську метушню та перебратися до власного будинку в селі. Однак після придбання нового помешкання на них чекало чимало несподіванок. Замість готового житла подружжя отримало будинок, який десятиліттями практично не змінювали.

Історію свого переїзду та перші враження від нової оселі Марічка показує у соцмережах, пише «Фокус».

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Всередині — атмосфера минулої епохи

З першого погляду будинок має цілком звичайний вигляд. Однак інтер’єр одразу демонструє, що ремонт тут давно не проводили. Так, у кімнатах залишилися старі меблі та речі попередніх мешканців. У вітальні подружжя побачило сервант, килим, дитячий синтезатор та пакети зі старим непотребом.

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Спальня також зберегла атмосферу кількох десятиліть тому. Там залишилися крісло-гойдалка, старі ковдри та подушки, а на тумбочці стоїть телевізор попереднього покоління.

На кухні — стара зелена фарба, частина електропроводки відкрита й «вбиті» меблі та газова плита.

Втім найбільшим викликом для нових власників став не старий інтер’єр і не велика кількість непотрібних речей. У будинку немає централізованого водопостачання та каналізації. Тож після прибирання господарям доведеться зайнятися фактично облаштуванням житла з нуля.

Перш ніж розпочинати масштабні роботи, подружжя планує запросити фахівців. Будівельники мають оцінити стан будинку та підрахувати, у скільки обійдеться проведення необхідних комунікацій.

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Усупереч розчаруванню, Марічка не збирається відмовлятися від задуму жити за містом. Вона вже почала розбирати старі речі та звільняти приміщення від мотлоху. У соцмережах жінка показала і власні емоції від побаченого — зокрема селфі на тлі обдертої стіни у старому дзеркалі.

Тепер переред новоспеченими власниками оселі стоїть масштабне завдання: привести будинок до ладу, облаштувати водопостачання та каналізацію, а згодом — оновити інтер’єр. Попри обсяг роботи, власники вирішили сприймати ситуацію як новий етап і поступово перетворити стару сільську хату на комфортний будинок для життя.

Нагадаємо, подружжя придбало стару хату в селі за 4 тисячі доларів та поступово перетворює її на затишне житло. За час ремонту вони оновили кухню, фасад і територію, причому багато робіт виконували власноруч. Результат ремонту Оленка показала в соцмережах. Фото викликали активне обговорення — користувачі цікавилися вартістю робіт і матеріалами.

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