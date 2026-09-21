Не викидайте винні корки: навіщо їх кладуть у горщики з кімнатними рослинами

Навіщо класти винні корки у горщики з квітами / © pexels.com

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Особливо актуальним питання надлишку вологи стає в холодну пору року, коли кімнатні рослини ростуть повільніше та зазвичай потребують менш частого поливу.

Навіщо кладуть винні корки у горщики з рослинами

Одна з найпоширеніших проблем кімнатних рослин — надмірне поливання. Якщо вода погано відводиться, ґрунт довго залишається мокрим, а корінню бракує повітря. Це створює несприятливі умови для рослини та може сприяти проблемам із корінням.

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Узимку ризик особливо високий. Через коротший світловий день багато рослин сповільнюють ріст і використовують менше води. Якщо продовжувати поливати їх так само часто, як улітку, субстрат може не встигати просихати.

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Саме тут і використовують натуральні винні корки. Їх нарізають на кілька шматочків та кладуть на дно горщика під час пересаджування. Легкий пористий матеріал займає частину простору в нижній частині ємності та може використовуватися як додатковий елемент дренажу.

Проте важливо пам’ятати: винний корок не замінює дренажний отвір у горщику. Якщо зайвій воді нікуди виходити, жоден матеріал на дні не вирішить проблему повністю.

Як правильно використовувати винні корки для рослин

Для вазонів варто брати лише чисті та сухі корки з натурального корка. Синтетичні пластикові пробки для цього способу не потрібні.

Корок можна розрізати навпіл або на декілька невеликих шматочків і розмістити на дні горщика. Для маленького вазона достатньо частини одного корка, а для великої ємності можна використати кілька шматочків.

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Не потрібно заповнювати ними все дно. Коріння має отримати достатньо місця для розвитку.

Найзручніше скористатися цим способом під час пересаджування рослини. Після цього засипають відповідний для конкретної культури субстрат і висаджують рослину як зазвичай.

Які корки краще не класти у вазон

Не всі винні пробки однаково підходять для цієї мети. Не варто використовувати корки, якщо вони:

виготовлені із синтетичного матеріалу;

вкриті пліснявою;

залишаються мокрими;

мають сильний запах вина;

забруднені або містять залишки клею.

Найкращий варіант — чистий і повністю сухий натуральний корок.

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Як зрозуміти, що рослина отримує забагато води

Зверніть увагу на стан ґрунту та самої рослини. Якщо земля протягом тривалого часу залишається мокрою, з’являється затхлий запах, листя жовтіє, а біля основи стебло стає м’яким, варто перевірити режим поливу та дренаж.

Білий або сіруватий пухнастий наліт на поверхні ґрунту також може з’являтися за умов тривалої вологості та недостатньої циркуляції повітря.

У такій ситуації насамперед перевірте, чи не забилися дренажні отвори та чи не стоїть вода в піддоні або декоративному кашпо.

Для яких рослин підходить цей спосіб

Корки можна використовувати як допоміжний матеріал під час пересаджування багатьох популярних кімнатних рослин, зокрема монстери, фікуса, бегонії або потоса.

Обережніше потрібно поводитися із кактусами та сукулентами. Для них особливо важливі дуже добре дренований субстрат і правильний режим поливу, тому сам по собі корок проблему надлишкової вологи не вирішить.

Головне правило залишається незмінним: здоров’я коріння залежить передусім від відповідного ґрунту, наявності дренажних отворів та правильного поливу. Винний корок може бути лише простим додатковим елементом цієї системи.

FAQ

Що покласти на дно горщика для дренажу?

Найважливіше — використовувати горщик із дренажними отворами та відповідний для рослини субстрат. Як додатковий легкий матеріал під час пересаджування можна використати кілька шматочків чистого натурального винного корка. Однак вони не повинні перекривати отвори для відведення води та не можуть замінити правильний дренаж.

Чому з’являється пліснява у горщику з квітами?

Одна з поширених причин — ґрунт занадто довго залишається вологим. Цьому можуть сприяти надмірний полив, поганий дренаж, недостатня циркуляція повітря та прохолодні умови. Якщо на землі з’явився пухнастий білий або сіруватий наліт, варто перевірити вологість субстрату, дренажні отвори та скоригувати частоту поливання.

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