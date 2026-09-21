ДТП без виклику поліції: у яких випадках можна оформити європротокол

Патрульна поліція (ілюстративне фото) / © Shutterstock

Реклама

В Україні водії можуть оформити дорожньо-транспортну пригоду без виклику поліції за допомогою європротоколу.

У Патрульній поліції Києва нагадали, за яких умов це можна зробити та які переваги має така процедура.

Реклама

Європротокол можна оформити у паперовому вигляді на спеціальному бланку або онлайн через систему «Електронний Європротокол». Документ має таку саму юридичну чинність для страхової компанії, як і матеріали про ДТП, оформлені поліцією.

Реклама

Коли можна оформити європротокол

Скористатися спрощеною процедурою можна, якщо:

ДТП була контактною та сталася за участю лише двох транспортних засобів;

унаслідок аварії немає загиблих чи травмованих;

пошкоджено виключно транспортні засоби;

обидва водії мають чинні поліси обов’язкового страхування;

учасники погоджуються щодо обставин ДТП;

водії не мають ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також не перебувають під впливом препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, для оформлення ДТП необхідно викликати поліцію.

Які переваги європротоколу

Водіям не потрібно чекати на прибуття поліції, а після правильного оформлення документа вони можуть залишити місце аварії. Також учасники звільняються від адміністративної відповідальності за спричинення ДТП.

Електронний європротокол можна оформити безпосередньо на місці аварії зі смартфона або іншого пристрою з доступом до Інтернету. Після завершення процедури інформація автоматично надходить до страхових компаній.

Реклама

Нагадаємо, після низки трагічних ДТП, які сталися протягом останнього часу, в Україні від 20 серпня посилили контроль на дорогах. Як розповів очільник МВС Іван Вигівський, на автодорогах зʼявились автомобілі, які прозвали «Фантомами».

Новини партнерів

Новини партнерів