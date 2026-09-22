РФ могла запустити "Калібри" з Каспійського моря: коли ракети можуть бути в Україні

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 22 вересня з'явилася інформація про можливі пуски російських крилатих ракет "Калібр" з Каспійського моря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Реклама

За попередніми даними, якщо пуски були бойовими, ракети можуть наблизитися до повітряного простору України приблизно протягом 40–90 хвилин. Орієнтовно їх можуть фіксувати ближче до 03:00.

Реклама

Водночас монітори наголошують, що інформацію про пуски ще перевіряють і не виключають можливості імітації.

Офіційних повідомлень Повітряних сил ЗСУ про пуски "Калібрів" на момент публікації немає.

Українців закликають стежити за повідомленнями Повітряних сил та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше у Києві дрон поцілив у воду просто перед людьми на байдарці: момент атаки потрапив на відео

Реклама

Новини партнерів