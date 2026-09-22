РФ могла запустить "Калибры" из Каспийского моря: когда ракеты могут быть в Украине

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 22 сентября появилась информация о возможных пусках российских крылатых ракет "Калибр" с Каспийского моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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По предварительным данным, если пуски были боевыми, ракеты могут приблизиться к воздушному пространству Украины примерно в течение 40-90 минут. Ориентировочно их могут фиксировать ближе к 03:00.

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В то же время мониторы отмечают, что информацию о пусках еще проверяют и не исключают возможности имитации.

Официальных сообщений Воздушных сил ВСУ о пусках "Калибров" на момент публикации нет.

Украинцы призывают следить за сообщениями Воздушных сил и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео

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