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- Украина
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РФ могла запустить "Калибры" из Каспийского моря: когда ракеты могут быть в Украине
Мониторинговые каналы сообщают о возможных пусках крылатых ракет "Калибр" с акватории Каспийского моря, однако официального подтверждения пока нет.
В ночь на 22 сентября появилась информация о возможных пусках российских крылатых ракет "Калибр" с Каспийского моря.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По предварительным данным, если пуски были боевыми, ракеты могут приблизиться к воздушному пространству Украины примерно в течение 40-90 минут. Ориентировочно их могут фиксировать ближе к 03:00.
В то же время мониторы отмечают, что информацию о пусках еще проверяют и не исключают возможности имитации.
Официальных сообщений Воздушных сил ВСУ о пусках "Калибров" на момент публикации нет.
Украинцы призывают следить за сообщениями Воздушных сил и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что ранее в Киеве дрон попал в воду прямо перед людьми на байдарке: момент атаки попал на видео