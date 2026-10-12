Що треба пити перед сном, щоб добре висипатись: названо напій

Дієтологиня розповіла, який напій допомагає добре виспатись / © pexels.com

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Є такі напої вживання яких перед сном може допомогти швидко заснути та добре висипатись. Правильно підібраний вечірній напій здатен суттєво покращити якість нічного відпочинку та допомогти подолати безсоння.

Дієтологиня Дана Ханнес із Каліфорнійського університету в коментарі виданню Verywell Health розповіла, яка саме рідина найкраще готує організм до сну та як її правильно вживати.

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Вишневий сік — природне джерело мелатоніну

За словами експертки, для вечірнього раціону найпоживнішими є напої, що стимулюють природне вироблення мелатоніну — гормону сну. Наукові дослідження підтверджують, що виражений ефект у цьому сенсі має сік із кислих сортів вишні.

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Як і коли його вживати:

Час приймання: пити сік рекомендується за 1–2 години до сну (дехто з фахівців радить збільшувати цей інтервал до 3–4 годин для максимального накопичення мелатоніну).

Температура: теплі напої підсвідомо заспокоюють і сприяють розслабленню, тоді як холодні можуть створювати бадьорий ефект. Тому вишневий сік краще злегка підігрівати.

Оптимальна порція: варто починати з об'єму близько 240 мл на день і стежити за змінами у якості сну.

Але зверніть увагу, що вишневий сік містить сорбіт, який іноді викликає дискомфорт у шлунку. Власникам чутливого травлення дієтологиня радить починати з невеликих порцій, поступово доводячи об'єм до рекомендованої норми.

Користь вишневого соку для організму

Окрім поліпшення засинання, сік із кислих вишень має додаткові бонуси для здоров'я:

зменшує рівень запальних процесів у тілі;

знижує окислювальний стрес та зміцнює антиоксидантний захист;

нівелює фактори ризику розвитку серцево-судинних патологій;

містить значно менше цукру, ніж більшість інших популярних фруктових соків.

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