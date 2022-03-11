В поддержку ВСУ и гуманитарной помощи собрано 11,5 млрд грн

Экономический паспорт украинца: когда и кто получит больше 600 тысяч гривен / pixabay.com

В частности, почти 3,3 млрд грн поступило из-за границы.

По состоянию на 11 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, было перечислено более 11,3 млрд грн в эквиваленте.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Почти 3,3 млрд грн поступило из-за границы в иностранной валюте.

Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 10,2 млрд грн.

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет почти 1,14 млрд грн.

Напомним, что для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 11 марта 2022 года на счет Министерства социальной политики было перечислено 194 млн грн в эквиваленте.

В общей сложности более 77 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Остаток средств на счету Министерства социальной политики составляет 194 млн грн.

Напомним, что для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

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