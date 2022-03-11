Економічний паспорт українця: коли і хто отримає більше 600 тисяч гривень / pixabay.com

На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрано 11,5 млрд грн

На підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу зібрано 11,5 млрд грн

Зокрема майже 3,3 млрд грн надійшло з-за кордону.

Станом на 11 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано понад 11,3 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема майже 3,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн.

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить майже 1,14 млрд грн.

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 11 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики загалом було перераховано 194 млн грн в еквіваленті.

Загалом понад 77 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 194 млн грн.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

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