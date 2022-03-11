Воздушная изоляция России: не летят самолеты, запрещены пересадки

Казахская авиакомпания отменяет российские рейсы, а турецкая вводит ограничения для россиян.

После того, как во многих странах мира из-за вторжения РФ в Украину закрыли воздушное пространство для российских самолетов, пользоваться авиатранспортом россиянам стало проблематично. Теперь гражданам РФ станет сложнее попасть также в Казахстан и осуществить пересадку на другой рейс в Турции.

Как сообщили в пресс-службе казахского авиаперевозчика "Эйр Астана" из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов авиарейсы в Россию и из России будут отменены.

Авиакомпания просит пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения билета для возврата средств в полном размере. Когда будет возобновлено авиасообщение, не сообщается.

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Тем временем турецкая авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта приостановила продажу билетов россиянам на рейсы из Турции в третьи страны. "В настоящее время оформление билетов возможно только с вылетом/прилетом из РФ", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

Отдельный билет на самолет Turkish Airlines из Турции в другую страну вне России россиянам купить нельзя.

В российской Ассоциации туроператоров это объясняют блокировкой российских банковских карт систем Visa и Mastercard.

Turkish Airlines не сообщает о сроках действия нововведений, предостерегая, что они действуют до особого сообщения.

Напомним, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines решила на время отменить авиарейсы в Россию.

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