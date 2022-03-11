В Луцке и Днепре раздались взрывы, срочно отключили котельные

Информации о пострадавших пока нет.
Около шести утра пятницы, 11 марта, в Луцке и Днепре раздались взрывы.
Об этом сообщают журналисты ТСН.ua.
В настоящее время в городах продолжается воздушная тревога. Местные жители находятся в укрытиях.
В каждом из городов прозвучали по меньшей мере по два взрыва. Куда именно попали известно, однако пока не желательно сообщать из-за возможных повторений обстрелов, ведь российские оккупанты следят и за соцсетями, и за СМИ и корректируют обстрелы.
Информации о масштабах взрывов, а также есть ли пострадавшие и жертвы, пока неизвестно.
В Луцке прекратили работу двух котельных из-за взрывов, сообщает "Луцктепло". О причинах пока не известно.
"В связи со взрывами в Луцке временно была прекращена работа двух котельных. Возобновление работы котельных - после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Первые взрывы в Днепре и Луцке были еще 24 февраля, а затем было затишье в течение двух недель.
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