В Луцке и Днепре раздались взрывы, срочно отключили котельные

Информации о пострадавших пока нет.

Около шести утра пятницы, 11 марта, в Луцке и Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщают журналисты ТСН.ua.

В настоящее время в городах продолжается воздушная тревога. Местные жители находятся в укрытиях.

В каждом из городов прозвучали по меньшей мере по два взрыва. Куда именно попали известно, однако пока не желательно сообщать из-за возможных повторений обстрелов, ведь российские оккупанты следят и за соцсетями, и за СМИ и корректируют обстрелы.

Информации о масштабах взрывов, а также есть ли пострадавшие и жертвы, пока неизвестно.

В Луцке прекратили работу двух котельных из-за взрывов, сообщает "Луцктепло". О причинах пока не известно.

"В связи со взрывами в Луцке временно была прекращена работа двух котельных. Возобновление работы котельных - после стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Первые взрывы в Днепре и Луцке были еще 24 февраля, а затем было затишье в течение двух недель.

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