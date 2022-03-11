Новыми союзниками США стали две богатые нефтью и газом государства

Статус основных союзников вне НАТО приобрели Колумбия и Катар.

В четверг, 10 марта, президент США Джо Байден предоставил статус основных союзников вне НАТО двум государствам – Колумбии и Катару. Обе страны богаты энергоносителями.

О получении нового статуса от США сообщил в своем Twitter президент Колумбии Иван Дуке Маркес, который в этот день встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом.

Он отметил, что этот статус включает в себя большие возможности в сотрудничестве с США в коммерческих и инвестиционных вопросах, а также в вопросах безопасности. "Это очень важно, учитывая, что такой статус имеют очень мало стран в мире", — отметил президент Колумбии.

В ходе встречи с новым союзником Байден выразил свое удовлетворение позицией Колумбии по поводу агрессии России против Украины.

Иван Дуке в свою очередь отметил, что соседняя Венесуэла, оказывающая поддержку колумбийским террористам, может также сотрудничать с российскими наемниками.

“Зная, что Мадуро защищает колумбийских террористов, мы дипломатично выразили обеспокоенность российским военным присутствием в Венесуэле. Этот вопрос мы будем продолжать проверять”, – написал колумбийский президент в своем Twitter.

Колумбийский лидер также выразил готовность увеличить экспорт нефти в США, заверив, что его страна имеет больший потенциал в поставках углеводородов, чем Венесуэла. По его словам, теперь в Колумбии производится более 890 тысяч баррелей нефти в день, а в ближайшее время этот показатель может составить 1 млн.

В этот же день Соединенные Штаты официально признали Катар главным союзником вне НАТО, предоставляющим этой стране Персидский залив особые экономические и военные привилегии в отношениях с США.

Президент США Джо Байден обнародовал по этому поводу президентскую декларацию, которой подтвердил обещание эмиру Катару шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани, данное в Белом доме в конце января этого года.

Катар стал третьей страной в регионе Персидского залива после Кувейта и Бахрейна в статусе главного союзника США вне НАТО.

Эта декларация появилась на фоне глобального беспокойства по поводу поставок энергоносителей и роста цен на топливо, вызванных вторжением России в Украину и запретом на экспорт российской нефти и газа в США.

Катар является одним из крупнейших производителей сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа.

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