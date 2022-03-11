"Историческая ночь в Версале", — президент Литвы об официальном начале процесса евроинтеграции Украины

Совет ЕС предложил Еврокомиссии рассмотреть заявки на членство от Украины, Грузии и Молдовы.

Украина официально начала евроинтеграционный процесс, ведь "да" ей сказали все лидеры стран и правительств стран Евросоюза на заседании Совета ЕС. Следующее слово – за Еврокомиссией.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов горячих дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь мы и украинцы должны сделать это быстро. Героическая украинская нация заслуживает знать, что ее приветствуют в ЕС", — написал в твиттере президент Литвы Гитанас Науседа.

Заседание Совета Евросоюза началось поздно вечером 10 марта и продолжалось до поздней ночи. После этого было опубликовано официальное заявление, в котором отмечалось, что Совет ЕС предложил Еврокомиссии предоставить свои выводы относительно заявлений Украины, Молдовы и Грузии на членство в ЕС.

Еще одной главной темой во время заседания Совета ЕС было обсуждение войны России против Украины.

В Европарламенте одобрили заявку Украины на вступление в ЕС

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