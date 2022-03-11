"Это – финальный экзамен для Европы": Зеленский о дискуссиях по поводу будущего членства в ЕС

"Это – финальный экзамен для Европы": Зеленский о дискуссиях по поводу будущего членства в ЕС

"Я знаю: украинский народ уже в Евросоюзе", считает Зеленский.

10-11 марта в Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС. Украинский народ заслужил и доказал всей Европе, что Украина должна быть членом Европейского союза.

Об этом сказал глава государства Владимир Зеленский в новом обращении.

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"Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали все, чтобы нас хотели там видеть. Среди равных. Чтобы нас туда пригласили. Это финальный экзамен для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает. А есть и те, кто поддерживает только себя. Но мы видим, как к нам относятся народы всех стран Европы. И это главное. Потому что я точно знаю: если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины", — сказал украинский президент.

Он считает, что Украина уже находится в ЕС. Это видно из поддержки каждого европейского народа, митингующих против войны на площадях столиц Европы.

"Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю: украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики... Я уверен, что они подстроятся. Желательно побыстрее", — подчеркнул Зеленский.

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