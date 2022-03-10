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Звания в армии Украины (ВСУ)

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Звания в армии Украины (ВСУ)

Звание в армии Украины (ВСУ) / УНІАН

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" каждый военнослужащий в ВСУ имеет соответствующее звание. Все они делятся на армейские и корабельные. (часть вторая статьи 5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). Какие звания в армии Украины разбирался ТСН.ua.

Армейские звания в армии Украины (ВСУ)

Рядовой состав:

  • рекрут;
  • солдат;
  • старший солдат.

Младший сержантский состав:

  • младший сержант;
  • сержант.

Старший сержантский состав:

  • старший сержант;
  • главный сержант;
  • штаб-сержант.

Высший сержантский состав:

  • мастер-сержант;
  • старший мастер-сержант;
  • главный мастер-сержант.

Младший офицерский состав:

  • младший лейтенант;
  • лейтенант;
  • старший лейтенант;
  • капитан.

Старший офицерский состав:

  • майор;
  • подполковник;
  • полковник.

Высший офицерский состав:

  • бригадный генерал;
  • генерал-майор;
  • генерал-лейтенант;
  • генерал.

Корабельные звания армии Украины (ВСУ)

Рядовой состав:

  • рекрут;
  • матрос;
  • старший матрос.

Младший старшинский состав:

  • старшина 2 статьи;
  • старшина 1 статьи.

Старший старшинский состав:

  • главный старшина;
  • главный корабельный старшина;
  • штаб-старшина.

Высший старшинский состав:

  • матер-старшина;
  • старший мастер-старшина;
  • главный мастер-старшина.

Младший офицерский состав:

  • младший лейтенант;
  • лейтенант;
  • старший лентенант;
  • капитан-лейтенант.

Старший офицерский состав:

  • капитан 3 ранга;
  • капитан 2 ранга;
  • капитан 1 ранг.

Высший офицерский состав:

  • коммодор;
  • контр-адмирал;
  • вице-адмирал;
  • адмирал.

Следует отметить, что звание в армии Украины офицерского состава службы юстиции и медицинской службы получают соответствующие слова "юстиции" или "медицинской службы". К примеру, майор юстиции или лейтенант медицинской службы. В то же время, воинские звания в армии сержантского и старшинского состава таких дополнений не получают.

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