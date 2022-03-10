В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" каждый военнослужащий в ВСУ имеет соответствующее звание. Все они делятся на армейские и корабельные. (часть вторая статьи 5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). Какие звания в армии Украины разбирался ТСН.ua.

Армейские звания в армии Украины (ВСУ)

Рядовой состав:

рекрут;

солдат;

старший солдат.

Младший сержантский состав:

младший сержант;

сержант.

Старший сержантский состав:

старший сержант;

главный сержант;

штаб-сержант.

Высший сержантский состав:

мастер-сержант;

старший мастер-сержант;

главный мастер-сержант.

Младший офицерский состав:

младший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капитан.

Старший офицерский состав:

майор;

подполковник;

полковник.

Высший офицерский состав:

бригадный генерал;

генерал-майор;

генерал-лейтенант;

генерал.

Корабельные звания армии Украины (ВСУ)

Рядовой состав:

рекрут;

матрос;

старший матрос.

Младший старшинский состав:

старшина 2 статьи;

старшина 1 статьи.

Старший старшинский состав:

главный старшина;

главный корабельный старшина;

штаб-старшина.

Высший старшинский состав:

матер-старшина;

старший мастер-старшина;

главный мастер-старшина.

Младший офицерский состав:

младший лейтенант;

лейтенант;

старший лентенант;

капитан-лейтенант.

Старший офицерский состав:

капитан 3 ранга;

капитан 2 ранга;

капитан 1 ранг.

Высший офицерский состав:

коммодор;

контр-адмирал;

вице-адмирал;

адмирал.

Следует отметить, что звание в армии Украины офицерского состава службы юстиции и медицинской службы получают соответствующие слова "юстиции" или "медицинской службы". К примеру, майор юстиции или лейтенант медицинской службы. В то же время, воинские звания в армии сержантского и старшинского состава таких дополнений не получают.