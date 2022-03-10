В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" каждый военнослужащий в ВСУ имеет соответствующее звание. Все они делятся на армейские и корабельные. (часть вторая статьи 5 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). Какие звания в армии Украины разбирался ТСН.ua.
Армейские звания в армии Украины (ВСУ)
Рядовой состав:
- рекрут;
- солдат;
- старший солдат.
Младший сержантский состав:
- младший сержант;
- сержант.
Старший сержантский состав:
- старший сержант;
- главный сержант;
- штаб-сержант.
Высший сержантский состав:
- мастер-сержант;
- старший мастер-сержант;
- главный мастер-сержант.
Младший офицерский состав:
- младший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капитан.
Старший офицерский состав:
- майор;
- подполковник;
- полковник.
Высший офицерский состав:
- бригадный генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.
Корабельные звания армии Украины (ВСУ)
Рядовой состав:
- рекрут;
- матрос;
- старший матрос.
Младший старшинский состав:
- старшина 2 статьи;
- старшина 1 статьи.
Старший старшинский состав:
- главный старшина;
- главный корабельный старшина;
- штаб-старшина.
Высший старшинский состав:
- матер-старшина;
- старший мастер-старшина;
- главный мастер-старшина.
Младший офицерский состав:
- младший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лентенант;
- капитан-лейтенант.
Старший офицерский состав:
- капитан 3 ранга;
- капитан 2 ранга;
- капитан 1 ранг.
Высший офицерский состав:
- коммодор;
- контр-адмирал;
- вице-адмирал;
- адмирал.
Следует отметить, что звание в армии Украины офицерского состава службы юстиции и медицинской службы получают соответствующие слова "юстиции" или "медицинской службы". К примеру, майор юстиции или лейтенант медицинской службы. В то же время, воинские звания в армии сержантского и старшинского состава таких дополнений не получают.