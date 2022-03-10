Рубль пробил новое дно, во многих обменниках закончилась валюта

Как пишут в Сети сами россияне, стоимость доллара на черном рынке достигает даже 400 рублей.

Курс рубля всего за две недели войны РФ против Украины взлетел почти в 4 раза – до 300 руб. за доллар.

Об этом свидетельствуют данные банковского мониторинга, пишет УНИАН.

При этом, как пишут в Сети сами россияне, стоимость доллара на черном рынке достигает даже 400 рублей.

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Россияне в панике выстраиваются в огромные очереди в банкоматы, чтобы снять деньги со своих банковских счетов.

Напомним, что по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), показатель недельной инфляции в России в период с 26 февраля по 4 марта достиг 2,22%. Рост цен достиг максимального значения с 1998 года. Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.

Во время валютных торгов на рынке Forex российский рубль ускорил свое падение по отношению к доллару и евро.