Часть Кривого Рога эвакуируют: куда и когда

Часть Кривого Рога эвакуируют: куда и когда

Людей обеспечат питанием, но есть проблемы со спальными местами.

Часть Кривого Рога, а именно жителей микрорайона Ингулец, 10 марта эвакуируют в северные районы города — Саксаганский, Покровский, Терновский в связи с возможным приближением российской армии.

Об этом сообщили в городском совете.

Эвакуация состоится сегодня, 10 марта, с 8:00 до 18:00.

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"Поэтому, кто не сможет разместиться у друзей или у родственников, будут предоставлены места в помещениях общежитий, детских садов, школ и Дворцов культуры в северных районах Кривого Рога", — говорится в сообщении.

Людей просят брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, лекарства, одеяла, подушки, спальные мешки и матрасы для размещения.

Питание будет обеспечено.

"Единственная проблема – со спальными местами, которых нет в таком количестве. Общежития, в основном, используются сейчас в других целях. Поэтому в общежития, в первую очередь, будут заселяться семьи с маленькими детьми и лица с инвалидностью", — предупредили в горсовете.

Перевозка будет производиться дизель-генераторными троллейбусами и автобусами.

Места сбора, на которых организован транспорт:

автовокзал

центральная площадь по проспекту Победы у арки

Дворец Культуры "Ингулец"

Амбулатория на ул. Проходная, 42

поселок Зеленое — возле школы №101.

От Железнодорожной станции "Ингулец" будет курсировать электричка на 4 вагона до вокзала Кривой Рог (Главный) в Довгинцевском районе. График отправления электрички: 8:45, 12:45, 16:45. На вокзале Кривой Рог (Главный) горожан ждут троллейбусы и трамваи.

Телефон горячей линии для справок: 1520

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