Ночью Харьков пережил несколько мощных авианалетов

В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов разрушены более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада.

Враг продолжает целенаправленно уничтожать инфраструктуру города Харькова и равнять с землей жилые кварталы. В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов разрушены более 280 жилых домов, 26 школ и 23 детских сада. Среди мирного населения есть жертвы.

Об этом сообщает пресс-служба МВД 10 марта.

Работники полиции обращают внимание населения на то, что после бомбардировок и обстрелов на улицах остались неразорвавшиеся боеприпасы. При обнаружении таких опасных предметов необходимо обращаться в полицию или спасателей по номерам 102 и 101.

Для обращений в полицию за помощью действуют дополнительные линии связи в районах города и области. В круглосуточном режиме принимают информацию операторы службы 102. Также для реагирования на сообщение работает чат-бот @Kharkiv102_bot.

"Полиция Харьковщины продолжает нести службу в круглосуточном усиленном режиме и выполнять важные задачи по защите населения от преступных посягательств, недопущения фактов мародерства, краж, других правонарушений. Полицейские оперативно реагируют на сообщения о подозрительных лицах, патрулируют улицы, проводят эвакуационные мероприятия. Полиция выполняет свои задачи в полном объеме и держит безопасность под контролем. Харьков не сдается. Вместе с нашими защитниками мы обязательно выстоим и победим! Мы едины и несломленные!", — говорится в сообщении.

МВД

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