Вночі Харків пережив кілька потужних авіанальотів

Внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів зруйновано більше 280 житлових будинків, 26 шкіл та 23 дитячі садочки.

Ворог продовжує цілеспрямовано знищувати інфраструктуру міста Харкоів та рівняти з землею житлові квартали. Внаслідок численних наземних та повітряних обстрілів зруйновано більше 280 житлових будинків, 26 шкіл та 23 дитячі садочки. Серед мирного населення є жертви.

Про це повідомляє пресслужба МВС 10 березня.

Працівники поліції звертають увагу населення на те, що після бомбардувань та обстрілів на вулицях залишилися боєприпаси, які не розірвалися. При виявленні таких небезпечних предметів необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Для звернень до поліції по допомогу діють додаткові лінії зв’язку в районах міста та області. У цілодобовому режимі приймають інформацію оператори служби 102. Також для реагування на повідомлення працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

"Поліція Харківщини продовжує нести службу у цілодобовому посиленому режимі та виконувати важливі завдання щодо захисту населення від злочинних посягань, недопущення фактів мародерства, крадіжок, інших правопорушень. Поліцейські оперативно реагують на повідомлення про підозрілих осіб, патрулюють вулиці, проводять евакуаційні заходи, надають гуманітарну допомогу громадянам. Поліція виконує свої завдання у повному обсязі та тримає безпекову ситуацію під контролем. Харків не здається! Разом з нашими захисниками ми обов’язково вистоїмо та переможемо! Ми єдині та незламні!", - йдеться у повідомленні.

МВС

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