Трамп заговорив про мирну угоду з РФ: у чому звинуватив Зеленського

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія зацікавлена в укладенні мирної угоди. Водночас американський лідер знову дорікнув президенту України Володимиру Зеленському через небажання домовлятися та заявив, що Київ міг би отримати вигідніші умови, якби погодився на угоду два роки тому.

Про це американський лідер сказав під час спілкування із журналістами, повідомляють «Новини.LIVE».

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Коментуючи перспективи мирного врегулювання, Трамп наголосив на нерівності сил між Україною та Росією. На його думку, з огляду на кількість військових з обох боків, укладення домовленостей було б доцільним кроком.

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«Якщо подивитися на шанси, ви розумієте: на одному боці набагато більше солдатів, ніж на іншому. Я думаю, це було б розумно», — заявив президент США.

Крім того, Трамп позитивно висловився про постачання російської нафти на світовий ринок. Він звернув увагу на те, що російську нафту продають за низькою ціною.

Водночас американський президент поки не анонсував поїздку свого спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера до Москви.

Угода Трампа з РФ та реакція України — останні новини:

Напередодні Трамп заявив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За його словами, Росія має негайно відправити понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн очікують у листопаді, а згодом — додатковий мільйон тонн. Трамп також допустив збільшення обсягів постачання ще на три мільйони тонн і пообіцяв рекордне зниження цін на дизель. Для реалізації угоди Мінфін США тимчасово дозволив операції з російським дизельним пальним до 7 квітня 2027 року. Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення, наголосивши, що послаблення санкцій без поступок з боку Москви може принести Росії додаткові кошти для продовження війни проти України.

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Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, попри рішення Трампа дозволити постачання російського дизельного пального на світові ринки. «Ми спалимо їхні нафтопереробні заводи», — наголосив співрозмовник FT. У Києві рішення Вашингтона послабити санкційні обмеження щодо російського пального викликало обурення.

Згодом Трамп заявив, що Україна має обрати нового президента, та звинуватив Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну. За словами американського лідера, український президент нібито мав багато можливостей припинити бойові дії раніше, але не скористався ними. Трамп також розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони створюють проблеми для світової економіки та американських фермерів.

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