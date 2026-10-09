Трамп і Путін домовилися про постачання російського дизеля: Зеленський відреагував (оновлено)

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США повідомив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

Про це американський лідер повідомив у соціальних мережах.

Реклама

Трамп і Путін домовилися про постачання дизеля з Росії: що відомо

Згідно з заявою Трампа, угода передбачає декілька етапів постачання. Насамперед Росія має негайно відправити понад 300 тисяч тонн дизеля, наступна партія обсягом 500 тисяч тонн очікується у листопаді, а згодом — ще 1 мільйон тонн пального.

Реклама

Президент США також зазначив, що надалі обсяги експорту можуть зрости додатково на 3 мільйони тонн.

«Ціни на дизель для американців і всього світу знижуватимуться — швидко й рекордними темпами», — наголосив він.

Допис Дональда Трампа / © скриншот

Мінфін США заявив, що за вказівкою Трампа терміново видає тимчасову ліцензію на продаж російського дизеля на світових ринках. Згідно з документом, купувати, доставляти та імпортувати дизельне пальне з Росії, зокрема й до Сполучених Штатів, дозволено до 7 квітня 2027 року.

США призупиняють санкції проти російського дизельного пального до 7 квітня 2027 року / © скриншот

Зеленський відреагував на рішення Трампа — що заявив

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США наголосив, що будь-яке послаблення тиску на Кремль без чітких домовленостей про деескалацію є виявом слабкості та лише заохочує РФ до подальшого терору.

Реклама

«Миру завдяки слабкості ніколи не буває. Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія „віддячить“ за дизель подальшим терором і підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти — це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжувати», — підкреслив президент.

За його словами, скасування європейських санкцій проти російських олігархів уже призвело до нових атак. Зокрема, йдеться про удар по будинку в Прилуках, скидання авіабомб на автобуси у Краматорську та постійні обстріли енергооб’єктів у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Зеленський підкреслив, що через слабкість на фронті Росія вдається до терору цивільних. Водночас він пропонує США досягти компромісу через дзеркальну деескалацію.

«Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає цю нашу позицію. Наші удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових обʼєктах — це відповідь Росії на її вже кількарічну кампанію терору проти української енергетики. Україна не спалюватиме російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику», — зауважив він.

Реклама

Український очільник закликав до ухвалення санкцій за законом Ліндсі Грема, посилення військової підтримки та ведення США жорсткого діалогу з Москвою.

«Слабке рішення сильних партнерів»: Зеленський про угоду Трампа з РФ

Згодом як повідомив Володимир Зеленський для журналістів, українська переговорна команда прибула до штату Флорида на дводенні зустрічі зі США щодо закінчення війни або хоча б енергетичного перемир’я.

Він наголосив, що припинення атак на енергетику може стати першим кроком до перемир’я, що є надзвичайно важливим для захисту українських родин.

Водночас президент України повідомив, що паралельно з переговорами у Флориді відбулися контакти між Вашингтоном і Москвою. За його словами, президент США домовився з очільником Кремля про дозвіл для Росії експортувати дизельне пальне.

Зеленський наголосив, що цей дозвіл приносить РФ мільйонні чи навіть мільярдні прибутки, які безпосередньо фінансують подальшу агресію та воєнні дії проти України.

«Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення, на жаль. Слабке рішення сильних партнерів», — пудсумував він.

Трамп про удари України по російських НПЗ — останні новини

Нагадаємо, раніше Трамп знову заявив, що ціни на пальне у США ростуть через удари України по російських нафтопереробних заводах.

Ще 13 вересня Дональд Трамп ультимативно закликав Володимира Зеленського припинити удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах.

Згодом Трамп знову закликав Зеленського не бити по НПЗ Росії та стверджував, що такі удари України нібито спричиняють зростання цін на пальне в усьому світі.

Новини партнерів