Понад 140 компаній виходять з російського ринку.

Японська багатонаціональна компанія з виробництва електроніки та електричного обладнання Mitsubishi Electric припиняє постачання своєї продукції на російський ринок через вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 15-й день. У відповідь на агресію РФ низка компаній заявила про вихід з країни.

Так, станом на 10 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.

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