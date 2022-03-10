Чорноморські кораблі РФ покинули Одеське узбережжя - Братчук

Судна перебазувалися до Криму.

Чорноморські кораблі РФ зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав, що в Криму, і не мають поки що наміру висаджувати морський десант на Одеське узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він також повідомив, що на південному напрямку оборони "ворога стримано на позиції Херсон, Миколаїв, Кривий ріг, Вознесенськ та Нововоронцовка Херсонської області".

Братчук згадав і про ефективну роботу української ППО.

"За останні дві доби збито два літака Су-25 та два гелікоптери противника", - розповів він.

⚡️Одеса, доброго та спокійного ранку! BRATCHUK Опубликовано Sergey Bratchuk Среда, 9 марта 2022 г.

Нагадаємо, російські війська від моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет. Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

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