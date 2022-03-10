Черноморские корабли РФ покинули Одесское побережье — Братчук

Судна перебазировались в Крым.

Черноморские корабли РФ сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав, что в Крыму, и пока не намерены высаживать морской десант на Одесское побережье, потому что знают, чем для них это закончится.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он также сообщил, что на южном направлении обороны "враг сдержан на позиции Херсон, Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка Херсонской области".

Братчук упомянул и об эффективной работе украинской ПВО.

"За последние двое суток сбито два самолета Су-25 и два вертолета противника", — рассказал он.

⚡️Одесса, доброе и спокойное утро! BRATCHUK Sergey Bratchuk Среда, 9 марта 2022 г.

Напомним, российские войска с момента масштабного вторжения в Украину выпустили более 710 ракет. Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Джон Кирби.

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