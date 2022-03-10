Россия выпустила по Украине более 710 ракет — Пентагон

Вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно.

Российские войска с момента масштабного вторжения в Украину выпустили более 710 ракет, которые почти все были нацелены на объекты в восточной Украине.

Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Джон Кирби, — пишет Укринформ.

"Почти все ракеты, выпущенные как с территории Украины, так и снаружи, были нацелены на объекты в восточной части Украины. Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары были сосредоточены к востоку от этой линии"., – заметил Кирби.

Он также подчеркнул, что вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно и чтобы гражданское население было в безопасности как от ракетных, так и авиа-, артиллерийских и других ударов.

Читайте также: