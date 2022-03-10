Возле городов, где ведутся бои, врачи достают из детей горсти осколков

У детей уже очень недетские воспоминания.

Это наша новая реальность – из раненых дети достают горстями осколки, их родители, которых ранило, или даже убило на глазах у малышей. А еще пенсионеры, пережившие Вторую мировую, но российская агрессия оказалась более болезненной и коварной.

Об этом говорится в ТСН.

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В больнице, ставшей передовым военным госпиталем, уже прооперирован бойец, отсюда его эвакуируют. Это важно – максимально разгрузить медицинские учреждения – сохранить место для новых поступлений. Эта жизнь спасена, дальше – долгое и сложное лечение.

В детской больнице совсем уже взрослый Иван Иванович из Гостомеля, в его доме выбило окна и вынесло дверь, ему же покрошило руку. Он 38 года рождения, говорит, нападение немцев во Вторую мировую легче пережил.

Здесь должно быть больше людей, объясняет генеральный директор главной детской больницы Владимир Жолнер, но не довозят, не пропускают. «Есть разрыв и люди не могут получить помощь, а еще достаточно много детей, которые имеют обычные болезни — аппендицит или что-либо», — объясняет врач.

Наталья из Ирпеня – русскоговорящая, возмущается, как же так случилось, что ее дом разносят в щепки русские солдаты. "У меня папа русский, он 37 года, он переживал Вторую мировую войну, теперь он дошел до того, что его убивают россияне", — возмущается женщина.

Она вывозила семью, когда начался обстрел. У ее врача полная марля осколков – железо и стекло.

Врач Анастасия Магеррамова показывает снимки пациентки, ее бедра начинены железками. Три дня под постоянными обстрелами она лежала в ирпинском госпитале, но наконец-то вывезли, точнее, вынесли. Вместе с Натальей ранило ее дочь – Варвару. У нее повсюду дренажи и в больнице ребенку лежать очень не хочется. У Вари недетские истории. «Осколки посыпались на меня и маму, у меня пострадали ноги, а у мамы ноги и немного рука», – рассказывает девочка.

Семилетнюю Варю вынес из Ирпеня и перенес через развалившийся мост военнослужащий Сергей, и теперь Варя ждет, чтобы выздороветь и увидеться со своим дядей Сергеем.

По соседству играет с психологом 6-летняя Милана, исследуют приключения журнальной собачки. Она тоже ранена. На их дом упала ракета, и ее мама Диана погибла.

ТСН.ua

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