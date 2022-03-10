В МИД назвали, какие известные компании продолжают работать в России

Министерство обнародовало список крупнейших компаний.

С Россией все активнее перестают сотрудничать известные бренды.

Впрочем, пока одни компании уходят с российского рынка, другие – продолжают там свою деятельность и инвестируют в экономику страны-агрессора.

В Министерстве иностранных дел Украины обнародовали список компаний, которые и далее сотрудничают с РФ.

Компании, которые продолжают работать в РФ / facebook.com/UkraineMFA

"Каждый товар, который снабжает, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", — говорится в сообщении.

В МИД призывают, чтобы руководство компаний пересмотрело свои решения и полностью прекратило деятельность в РФ.

"Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, которые придерживаются стандартов и ценностей экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, которая совершает массовые военные преступления на территории другой страны. Единственным исключением могут быть компании, чьи поставки обоснованы критическими гуманитарными потребностями", — отметили в Министерстве.

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