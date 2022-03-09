Sony Interactive Entertainment прекращает поставку консолей и работу PlayStation Store в России

Также компания пожертвовала 2 млн долларов на поддержку украинцев.
Sony Interactive Entertainment прекращает поставки в Россию и работу PlayStation Store в стране-агрессоре. Это компания сделала в знак солидарности с Украиной.
Об этом сообщает Reuters.
Sony Group также объявила, что пожертвовала 2 миллиона долларов Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы спасти детей и для поддержки жертв этой трагедии.
Информацию об этом также подтвердил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Sony прекратила работу PlayStation Store в России, а также прекращает поставки консолей в РФ. Очень скоро россиянам останется игра "Сапер" на "сломанной" винде", — подчеркнул министр.
Напомним, на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.
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