Boeing и Airbus не будут поставлять запчасти и обслуживать самолеты в России

Boeing и Airbus не будут поставлять запчасти и обслуживать самолеты в России

Решение принято в соответствии с санкциями.

Американский производитель самолетов Boeing Co (BA.N) сообщил, что останавливает поставку запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний, а также основные операции в Москве после вторжения России в Украину.

Кроме того, как сообщает Reuters, европейский производитель самолетов Airbus заявил, что уже приостановил поддержку российских авиакомпаний и поставку запчастей в РФ, и его инженерный центр в России приостановил все операции для Airbus.

Это было сделано в соответствии с санкциями, принятыми Евросоюзом 26 и 27 февраля.